Cambi in vista al vertice del settore giovanile del Bologna: dopo molti anni potrebbe salutare Daniele Corazza. Loris Margotto e Gigi Piangerelli potrebbero essere i nuovi innesti per portare alla luce i giovani della Primavera.



In ritiro saranno aggregati alla prima squadra Pyyhtia e Amey. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Sydney van Hooijdonk – capocannoniere dell’Eredivisie con l’Herenveen - rientrerà e verrà valutato da Thiago Motta.