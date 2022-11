L'allenatore Thiago Motta vuole il laterale Darko Lazovic del Verona, dove gli piace pure l'attaccante Yayah Kallon, che però è in prestito dal Genoa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, possibile percorso inverso dal Bologna all'Hellas per Vignato, Kasius e Sansone. Intanto il Verona valuta Andreazzoli, Ballardini e Ficcadenti per la panchina in alternativa alla conferma del tecnico Bocchetti.