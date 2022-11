Nuova figura all'interno della dirigenza dell'Hellas Verona, come confermato in questi minuti dal club scaligero. Sean Sogliano, già in gialloblù dal 2012 al 2015, è il nuovo Direttore Sportivo del club. Contestualmente Francesco Marroccu passerà a ricoprire la carica di Responsabile dell'Area Tecnica. Questo il comunicato del club: "Sean Sogliano, già in gialloblù tra il 2012 e il 2015, è il nuovo Direttore Sportivo dell’Hellas Verona FC.



