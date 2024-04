Bologna, Thiago Motta: 'Zirkzee sta bene. Dobbiamo pensare solo a noi'

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Frosinone delle 12.30:"Bisogna capire i momenti di gioco, capire cosa succederà nei primi minuti, abbassare la loro intensità in fase di pressione. Sono situazioni di gioco che conosciamo bene. Conosciamo l'ambiente e conosciamo l'avversario. Siamo consapevoli del nostro momento che stiamo attraversando e vogliamo mettere tutto in campo nel miglior modo possibile per fare una grande prestazione. Oggi affronteremo una squadra con giocatori di qualità, un allenatore che prepara bene. Sappiamo il livello e dobbiamo essere al massimo".

"Sta bene, si è allenato durante la settimana col gruppo. È un attaccante, vive per il gol, ma lui deve e può dare tante altre cose iniziando dalla fase difensiva, aiutando la squadra. Nella fase offensiva aiutando nel gioco e nella finalizzazione"."Dobbiamo pensare a noi, a fare la nostra partita e a prepararla bene. È un momento in cui dobbiamo dimenticare tutto e pensare solo a cosa conviene a noi e cosa dobbiamo fare in campo per portare la partita dalla nostra parte. Il resto conta poco. Siamo professionisti e sappiamo come funziona".

"Tutto, perché va tutto bene. è uno stile di gioco che abbiamo consolidato. È un buon momento e dobbiamo sfruttarlo e mantenerlo, i ragazzi in campo stanno facendo sempre le cose giuste".