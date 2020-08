Fuori Orsolini nel Bologna: c'è Juwara sulla trequarti con Soriano e Barrow, Palacio gioca in attacco. Nel Torino Belotti è in campo dal 1' in attacco con Zaza, Berenguer gioca a tutta fascia a destra. Di seguito le formazioni ufficiali:



BOLOGNA - Skorupski; Mbaye, Danilo, Medel, Denswil; Svanberg, Schouten; Juwara, Soriano, Barrow; Palacio.



TORINO - Rosati; Izzo, Bremer, Djidji; Berenguer, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza.