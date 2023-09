Il Bologna ha comunicato i tempi di recupero per il difensore austriaco Stefan Posch, uscito nei primi minuti della gara contro il Napoli:



"Terapie per Stefan Posch e Jhon Lucumi. Gli esami cui è stato sottoposto Stefan Posch hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di quattro settimane circa. Jhon Lucumi verrà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire la reale entità del quadro clinico e i tempi di recupero".