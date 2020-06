Ora è ufficiale: Sinisa Mihajlovic resta al Bologna. Attraverso un comunicato ufficiale, il club rossoblù ha annunciato il prolungamento del tecnico serbo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023". L'ex centrocampista è arrivato in Emilia nel gennaio del 2019: in 67 partite ha ottenuto 23 vittorie, 18 sconfitte e 26 sconfitte.