Sono ripresi oggi pomeriggio, in assenza dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali, gli allenamenti del Bologna. La squadra ha svolto una seduta con esercitazioni tattiche, lavoro atletico e partitella finale.



Terapie per Federico Santander. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Blerim Dzemaili non hanno evidenziato lesioni: oggi il giocatore ha svolto un allenamento differenziato.



Domani a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù proseguiranno con una doppia seduta di lavoro a porte aperte alle 11 e alle 15.