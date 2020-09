Arrivederci Inter: Edoardo Vergani passa al Bologna in prestito con diritto di riscatto. Il comunicato dei nerazzurri:



FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Edoardo Vergani al Bologna FC: l'attaccante classe 2001 si trasferisce in Emilia a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione in favore del club rossoblu.