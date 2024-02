Bologna-Verona LIVE, le formazioni ufficiali: Motta con il super tridente, una sola punta per Baroni

Redazione CM

Il Bologna ospita l'Hellas Verona al Dall'Ara, nel primo match della 26esima giornata di Serie A. I rossoblù di Thiago Motta, quinti in classifica con 45 punti, puntano a centrare la loro quinta vittoria di fila, dopo quelle con Sassuolo, Lecce, Fiorentina e Lazio. Per il Bologna sarebbe un altro passo avanti importante nella lotta per conquistare un posto in Europa nella prossima stagione. Sulla loro strada, i felsinei trovano il Verona di Marco Baroni, terzultimo in classifica con 20 punti, stravolto dal mercato invernale, eppure reduce da due buoni pareggi (con il Monza in trasferta e, soprattutto, con la Juventus in casa), risultati che hanno riacceso una speranza di salvezza per gli scaligeri. Stasera tutti in campo alle 20.45, arbitra Abisso, con Sozza al Var.



Di seguito le formazioni ufficiali:



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Fabbian; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. All.: Thiago Motta.



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Folorunsho; Noslin, Suslov, Serdar; Swiderski. All.: Baroni.