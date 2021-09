Si chiude oggi la terza giornata di Serie A con il posticipo del Dall'Ara che vedrà il Bologna affrontare il Verona. Gli emiliani di Sinisa Mihajlovic sognano un aggancio al quarto posto in caso di vittoria, mentre i veneti sono alla disperata ricerca di punti salvezza dopo i 2 ko nelle prime 2 gare.



DOVE VEDERLA IN TV

Bologna-Verona sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, ma sarà anche trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Calcio (202 e 251 del satellite). ​



LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey, Svanberg, Schouten, Sorian, Orsolini, Sanso; Arnautovic. All. Mihajlovic

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Ceccherini, Gunter, Magnani, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone. All. Di Francesco