Alexis Saelemaekers si appresta a diventare un nuovo calciatore del Bologna. Il calciatore belga, che arriva dal Milan in prestito oneroso per 500.000 euro, con diritto di riscatto fissato a 9, ha raggiunto nelle scorse ore il centro Isokinetic della città emiliana per seguire il classico iter delle visite mediche, dopo le quali arriverà la firma del contratto col suo nuovo club.



Saelemaekers, approdato nel campionato italiano nel gennaio 2020 proveniente dall'Anderlecht, ha disputato 111 partite in Serie A e ha realizzato 6 gol, conquistando uno scudetto nella stagione 2021/2022.