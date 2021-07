Al fresco di Altach, in Austria, ilperde la prima amichevole contro i grandi 3-0 contro ilI tedeschi, apparsi fin da subito superiori ai rossoblù sia dal punto di vista atletico che tecnico, hanno dominato il primo tempo tanto che tutte e tre le reti sono arrivate nei primi 45 minuti di gioco.Se è vero che le assenze erano diverse da ambo le parti, ilprivo di(per cui manca ancora l’ufficialità) ha mostrato diversi limiti sia inche in: il pensiero va subito all’inizio del campionato, previsto fra poco più di venti giorni, e a quanto ilpossa essere effettivamente competitivo per ottenere qualcosa in più dell’anno scorso.Facendo un passo indietro, l’arrivo disotto leè riuscito a smuovere tantissimi tifosi che hanno accolto il giocatore presso l’albergo dove risiederà in questi suoi primi giorni a: cori, sciarpe e il colore rossoblù più brillante che mai in una serata che ha ricordato l’arrivo dinel 2015.Cosa aspettarsi dal giocatore naturalizzato austriaco è evidente: ilha bisogno più che mai di aggrapparsi ad un bomber, di riscoprire il valore di un attaccante, di sapere di poter contare su un giocatore capace di raggiungere la doppia cifra. Si è fatto attendere ma è arrivato, ora manca solo la firma sul contratto e l’ufficialità del passaggio dalloal club rossoblù. Inutile dire che, da parte della piazza, c’è tantissima voglia e attesa per vedere la sua prima partita in rossoblù.