Bolognamania: arrivano i rinforzi, prima Ilic e poi un attaccante

Mentre il campionato va avanti, il Bologna si ferma a causa dell’impegno dell’avversario (la Fiorentina, ndr) in Supercoppa. Una pausa che può permettere ai rossoblù di rifiatare e capire cosa sia successo nell’ultimo periodo, dopo due sconfitte ed un pareggio. E mentre Thiago Motta lavora con tutta la squadra a Casteldebole, nell’attesa di incontrare il Milan a San Siro sabato prossimo, il DS Marco Di Vaio ed il Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori lavorano intensamente a questa sessione invernale di calciomercato.



Obiettivo? Innanzitutto, una punta che sia all’altezza di sostituire Zirkzee ma che allo stesso tempo possa giocare anche lui. Poi, a seconda delle cessioni, anche un centrocampista capace e duttile. Intanto, il primo arrivo sotto le Due Torri è il difensore centrale Mihajlo Ilic che sostituisce Kevin Bonifazi ceduto al Frosinone. Questo arrivo testimonia ancora una volta la volontà del Bologna di seguire il modello “Atalanta”, puntando a giovani di qualità che possano imporsi e fare la differenza.



In questa prima parte di stagione abbiamo visto come le due scommesse su Calafiori e Zirkzee abbiano portato ottimi risultati: così giovani ma allo stesso tempo così leader, capaci di trascinare un intero reparto e di far crescere in maniera importante il costo del loro cartellino. Sono tanti infatti gli occhi puntati su di loro ma la volontà della società è quella di trattenerli e continuare il proprio percorso insieme a loro.



Alla luce dei risultati dello scorso week end, ora il Bologna si trova al settimo posto con una partita in meno. Sarà fondamentale approcciare nel miglior modo possibile la sfida contro il Milan per mostrare che i risultati delle ultime settimane sono solo un episodio da dimenticare. Infatti, quanto fatto nel girone di andata va replicato se si vuole arrivare tra le prime sei posizioni della classifica. Ci riusciranno i rossoblù? Fino ad ora hanno dimostrato di avere la determinazione giusta.