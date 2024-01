Come funziona la clausola di Zirkzee? Il Bayern e i 40 milioni, ecco l'accordo col Bologna

Redazione CM

Joshua Zirkzee, attaccante olandese del 2001, è da tempo sulla bocca di tutti per la bellezza dei suoi gol e delle sue giocate in un Bologna che lotta per le posizioni che valgono l'Europa. Di proprietà dei rossoblù, Zirkzee ha firmato un contratto fino al 2026 e la sua situazione è piuttosto salda anche in vista di prevedibili assalti dei vari top club, ma c'è una clausola abbastanza particolare nell'accordo stipulato con il precedente club, il Bayern Monaco.



40 MILIONI - "La clausola vale solo per il Bayern, articolata. Per gli altri club il prezzo è libero...", sono le parole del ds Marco Di Vaio in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. In soldoni, gli 8 milioni di euro spesi per prelevare l'ex Parma dalla Baviera potrebbero fruttarne il quintuplo (40, appunto) solo nel caso in cui a bussare alla porta fosse proprio il club pluricampione di Germania in carica. Tutti gli altri dovrebbero trattare col Bologna, che invece il Bayern può bypassare avvalendosi di questa clausola e trattando direttamente col giocatore.