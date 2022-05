Un’altra gara persa ma questa volta senza il minimo sforzo per cercare di recuperare il risultato. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic esce sconfitto dalla gara contro il Sassuolo per 3-1, una sfida di fine stagione in cui i rossoblù hanno giocato con la testa già alle vacanze estive.



Peccato perché concludere questa stagione continuando il filotto di risultati positivi sarebbe stato importante, invece, quanto mostrato in campo ieri pomeriggio è deludente sotto ogni punto di vista. Ormai c’è poca differenza tra dodicesimo e tredicesimo posto ma l’atteggiamento dovrebbe sempre essere quello di chi non molla mai.



“Oggi c’è poco da dire, abbiamo mollato e mi dispiace per i tifosi che ringrazio”: con queste parole il tecnico del Bologna ha ammesso le lacune della sfida contro il Sassuolo e ora non rimane che il Genoa per concludere con una vittoria questa stagione che lascia un po’ l’amaro in bocca.



La gara contro i neoretrocessi sarà l’ultima di Riccardo Bigon come Direttore Sportivo del Bologna: si fa sempre più insistente la voce dell’arrivo di Giovanni Sartori, colpo interessante visto il suo trascorso di livello all’Atalanta. E voi chi vorreste vedere alla guida del mercato dei rossoblù?