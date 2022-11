È vero, una sconfitta vuol sempre dire uscire dallo stadio con zero punti… ma c’è modo e modo di perdere. Ovviamente, perdere 6-1 contro l’Inter a San Siro non è come perdere con un gol di vantaggio e per quanto ci si possa discutere sulla conduzione arbitrale, non è mai bello subire una batosta di questo tipo.



Eppure, il Bologna negli ultimi anni ha messo in fila in ogni campionato almeno una sconfitta del genere: il motivo di tutto ciò? Bella domanda. Sicuramente, dopo quattro vittorie consecutive nessuno avrebbe mai pensato che la squadra perdesse il lume e venisse schiacciata dall’Inter nonostante l’evidente differenza di qualità ed obiettivi.



“Voglio chiudere il capitolo Inter” – ha ammesso Thiago Motta in conferenza stampa – “Non vediamo l’ora di scendere in campo contro il Sassuolo”. Ed è così che si attende l’ultima sfida prima della sosta dovuta al Mondiale, con ansia mista a determinazione di continuare il cammino dell’ultimo mese.



Arnautovic, a cui manca il gol da sei partite, ha bisogno di sbloccarsi nuovamente: il lavoro che fa per la squadra è importantissimo ma ora servono anche i suoi gol: i compagni infatti, così come i tifosi, hanno bisogno di tornare ad esultare per le sue reti. Con lo spirito giusto e con la qualità dei singoli, questo Bologna può riprendersi il suo posto in questa Serie A.