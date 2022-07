Terminato il ritiro di Pinzolo, il Bologna si prepara a Casteldebole in attesa delle ultime amichevoli prima del Turno di Coppa Italia e dell’inizio della Stagione 2022/2023. Ma quanto è davvero pronta questa squadra? Dalle prime partite abbiamo potuto notare una squadra pimpante, con ancora molto lavoro da fare ma sicuramente attenta e con gli innesti che si sono subito trovati a loro agio con i compagni.



Non basta però per definire una squadra pronta ad affrontare un nuovo campionato: manca infatti ancora qualcosa a questo Bologna, soprattutto a centrocampo e in attacco. Se è vero che in questa prima parte di mercato si è lavorato tanto sulla difesa, è altrettanto vero che andrà trovato al più presto un giocatore da affiancare e/o sostituire all’occorrenza ad Arnautovic.



I 50 punti sono l’obiettivo del Bologna di quest’anno: detto dal Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori e ripetuto dal Chairman Joey Saputo, la dichiarazione non lascia spazio ad alibi: il nuovo traguardo è tanto stimolante quanto pericoloso, fallire nell’impresa non è accettabile per una società che vuole ritagliarsi il suo posto tra i grandi.



Per questo motivo, bisognerà lavorare sodo nelle prossime settimane per cercare di rendere il Bologna competitivo ma soprattutto adatto a nuovi scenari. Dopo l’arrivo di Cambiaso, Lykogiannis e Ferguson è il turno di un attaccante. Sarà davvero Ilicic?