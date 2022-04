Per un tifoso del Bologna la gara contro la Juventus non è come le altre. È la sfida più attesa del campionato, è la partita delle partite, sicuramente la più sentita di tutte. Ogni volta si affronta sperando che il finale sia come quello dell’episodio biblico Davide contro Golia, vedendo cioè vincere il debole pastorello contro un temibile gigante.



Ieri sera, nella gara all’Allianz Stadium, il Bologna non ha avuto molto da invidiare ai padroni di casa, anzi, ha giocato una gara eroica che fino ai minuti finali stava portando all’impresa della vittoria. Poi, due espulsioni e otto minuti di recupero hanno rovinato la festa ai rossoblù che si sono trovati a pareggiare una gara già vinta a causa del gol di Vlahovic al 95’.



Il risultato finale infatti non rappresenta la conclusione degna della partita giocata dal Bologna: gli uomini di Mihajlovic meritavano ampiamente la vittoria e l’atteggiamento con cui sono scesi in campo è stato determinante nel corso della sfida. Inutile sottolineare ancora una volta l’importanza di Arnautovic, ancora al gol.



Le reti del Bologna infatti negli ultimi tempi passano solo dai suoi piedi ma tutta la squadra lavora per mettere il numero 9 nelle condizioni di segnare. “Rimane una giornata scolpita nel nostro cuore e in quello dei tifosi” ha detto il collaboratore di Sinisa, Emilio De Leo. Una magra consolazione ma sicuramente la certezza che il Bologna sia tornato quello di inizio campionato.