E' rigore o non è rigore? L'attenzione di tifosi e media dopo la gara di ieri sera tra Juventus e Bologna è tutta lì, in quel tocco di mano di De Ligt che poteva significare – o meno – un tiro dal dischetto per la squadra rossoblù.



Siamo nei minuti finali della sfida quando il difensore olandese sbaglia l'intervento in scivolata su Skov Olsen trovandosi a contatto con il pallone: se da un primo momento il tocco sembra avvenire subito con il gomito, alcune immagini evidenziano come la palla sia prima arrivata sul piede del giocatore per poi rimbalzare a terra e sbattere sul braccio. Senza quella deviazione però, con Palacio già davanti al portiere, staremmo parlando probabilmente di una gara che sarebbe potuta finire in parità.



E proprio il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per questo match con un Bologna che ha saputo tenere testa alla prima della classe, giocando una partita di sacrificio, cuore e determinazione. Quante altre volte, negli ultimi anni, abbiamo visto il Bologna affrontare con questa intensità la compagine bianconera? E' questo l'aspetto più bello della serata nonostante la sconfitta, la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque.



"Stasera prevale il rammarico perché non ci vogliamo mai accontentare, ma c’è anche soddisfazione perché siamo stati in grado di ribaltare l’inerzia iniziale della partita" – ha detto il collaboratore tecnico rossoblù De Leo a fine partita - "Siamo stati coraggiosi, sapevamo che avremmo sofferto e io credo che l’abbiamo fatto con ordine, senza concedere troppo. Il nostro merito è di non esserci mai disuniti ed essercela giocata fino all’ultimo secondo". E d'altronde, se questo è un Bologna di cui essere fieri il merito principale è di uno solo: Sinisa Mihajlovic. Se c'è una cosa che ci ha insegnato da quando è arrivato sotto le Due Torri è di non mollare mai. E questo si nota sempre, dentro e fuori dal campo.