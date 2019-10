Un episodio che fa discutere. Nel recupero di Juve-Bologna, De Ligt ha colpito il pallone col braccio scatenando le proteste dei giocatori ospiti. Di seguito gli episodi da moviola di Juve-Bologna analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



JUVENTUS – BOLOGNA Sabato 19/10 h. 20.45

IRRATI

IMPERIALE – BRESMES

IV: FOURNEAU

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO



92' - Protesta il Bologna, che chiede un rigore all'arbitro Irrati. Il pallone rimbalza sul braccio di De Ligt, ma l'arbitro e il Var non intervengono. Cross dalla destra, De Ligt prova a intervenire per allontanare il pallone che schizza a terra e prende velocità, mandando fuori tempo il difensore della Juve. La sfera prima viene leggermente deviata dal mancino del giocatore bianconero, poi finisce sul gomito dello stesso, ma il movimento viene considerato congruo dal direttore di gara e dal Var. Episodio dubbio.



85′ - Ammonito Danilo per un fallo da dietro su Matuidi.



70′ - Ammonito Bentancur, costretto a fare fallo dopo aver perso palla.



54' - Pjanic segna il 2-1, ma ci sono le proteste dei giocatori del Bologna per una presunta spinta del bosniaco ai danni di un avversario nel corso dell'azione. Per Irrati è tutto regolare, il Var conferma la decisione presa dall'arbitro. Restano dubbi sulla spinta del bosniaco, che fa scontrare e finire a terra due giocatori del Bologna.



29' - Rabiot ammonito da Irrati per un fallo al limite dell'area su Orsolini.



25' - Sarri a muso duro col quarto uomo: chiedeva un fallo sul gol di Danilo. Faccia a faccia con l'assistente dell'arbitro, Irrati lo ammonisce.



21' - Butto intervento di Sansone su Cuadrado: l'attaccante del Bologna entra con la gamba alta su Cuadrado. Ammonito da Irrati, decisione corretta.



9' - De Ligt finisce a terra in area avversaria dopo una strattonata di Bani sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Irrati lascia proseguire, il Var non interviene: episodio dubbio.