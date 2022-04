“Devo affrontare un nuovo percorso terapeutico, c’è il rischio della ricomparsa della malattia e per questo dovrò essere ricoverato e salterò alcune partite”: con queste parole Sinisa Mihajlovic, lo scorso sabato in conferenza stampa, ha raccontato di doversi fermare nuovamente a causa della leucemia.



Sono passati quasi tre anni da quel luglio 2019 in cui il tecnico rossoblù annunciava la comparsa della malattia: questo è ora un fulmine a ciel sereno, una notizia che nessuno si aspettava e che Mihajlovic affronterà come sempre a testa alta per far sì che giocando d’anticipo possa debellare nuovamente questa minaccia.



“Questa malattia è molto coraggiosa nel tornare ad affrontare un avversario come me” – ha detto il tecnico rossoblù – “Questo è il percorso della mia vita, a volte si incontrano delle buche improvvise, si può cadere e bisogna ritrovare la forza per rialzarsi". Mihajlovic continuerà a stare vicino alla squadra a distanza, proprio oggi infatti ha videochiamato i giocatori per far sentire la sua presenza.



Ora dovranno essere loro a dimostrare di essere uomini e professionisti esemplari, cercando di chiudere insieme al secondo allenatore Tanja e il collaborare De Leo il campionato nel migliore dei modi. La prossima sfida è sicuramente la meno facile da affrontare: il Bologna infatti andrà a San Siro, contro la capolista Milan. Con e per Mihajlovic, bisognerà dare il 100%.