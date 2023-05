Per tornare ad una vittoria con cinque gol segnati bisogna tornare indietro nel tempo: 14 anni fa alcontro il, 25 anni fa in trasferta a. In tutto questo tempo ilnon era più riuscito a segnare un 'poker' in una partita ma la situazione si è sbloccata sabato pomeriggio grazie alla vittoria dei rossoblù contro laperUna prova straordinaria da parte dei ragazzi di, una gara esemplare dopo più di un mese dagli ultimi tre punti: dal gol del ritrovatoalla doppietta di, passando per il gol die del subentrato. Ad unaarrendevole ha risposto unche non ha mai mollato un centimetro, anzi, ha fatto tutto il necessario per portare a casa un risultato utile.Già perché la corsa all’ottavo posto è tutt’altro che finita: ilora è in solitaria apunti ma sono ia seguirli a soli due punti di distacco. Tutto si deciderà in queste ultime due sfide prima della fine del campionato e per quanto il tecnico rossoblù ribadisca che quando è arrivato, è altrettanto vero che ora il popolo rossoblù sogna la possibilità di andare inSe così non fosse, rimarrebbero comunque tanti momenti da ricordare di questa stagione e le basi per cercare di essere ancora più competitivi il prossimo anno. Rimarranno? Rimarrà solo uno dei due? È presto per dirlo ma la sensazione è che l’attaccante possa partire e il mister invece rimanere.