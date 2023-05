Ormai sembra una regola: il Bologna gioca meglio contro le grandi rispetto alle piccole. E così, dopo la sconfitta contro il Verona arriva anche la sconfitta per 3-1 contro l’Empoli sempre in trasferta. Una gara particolare, frutto di episodi, con due gol annullati al Bologna che hanno in parte influito sul risultato finale.



Decisioni giuste o sbagliate che siano, i rossoblù hanno commesso diversi errori e si fa fatica a trovare qualcuno che abbia fatto davvero la differenza: forse Orsolini, autore tra l’altro su rigore dell’unica rete del Bologna. E allora, in una squadra che fatica e non poco negli ultimi 20 metri, viene da pensare a quanto potrebbe essere utile in questo momento Marko Arnautovic.



La scelta di Thiago Motta di non convocare il numero 9 rossoblù ha fatto un po’ storcere il naso all’ambiente: per quanto avesse potuto vederlo stanco e magari non totalmente pronto, uno spezzone di gara avrebbe con ogni probabilità potuto reggerlo. E invece, rimasto a Casteldebole, non ha potuto fare altro che guardare i compagni arrendersi all’Empoli.



Ora la classifica dice nona posizione e se l’obiettivo finale è quello dell’ottavo posto bisogna correre non poco in questo finale di campionato: la gara non sarà solo sulla Fiorentina ma anche su Monza e Torino attualmente a 45 punti come i rossoblù. E visti i risultati delle ultime gare, viene da tirare un sospiro di sollievo pensando che si andrà ad affrontare a breve big come Roma e Napoli. Squadre contro cui il Bologna riesce a tirare fuori tutto sé stesso.