Sono passati solo quattro giorni dal pareggio contro il Parma e le due reti subite nei minuti di recupero. E se in quell’occasione il Bologna aveva buttato all’aria una partita giocata bene fino al novantesimo, ieri sera contro il Napoli al Dall’Ara è riuscito invece a riprendere la gara. Dopo il gol subito da Manolas al 6’ del primo tempo, i rossoblù non hanno mollato e anzi, hanno giocato probabilmente il miglior secondo tempo della stagione.



In questo caso, il sapore del pareggio è ben diverso e assomiglia ad una vittoria: il risultato finale dice 1-1 ma sono stati due i gol annullati (prima a Barrow e poi a Palacio) oltre ad un palo preso da Danilo che grida ancora vendetta. Una prestazione del genere contro una “Big” non può che tirare nuovamente su il morale, nella speranza che il Bologna - ora decimo - riesca a migliorare il piazzamento in classifica dello scorso anno.



L’attenzione, come nelle ultime settimane, è tutta su Musa Barrow: autore di un altro gol e di grandi giocate, giornata dopo giornata diventa sempre più fondamentale per Sinisa Mihajlovic. Il Bologna sembra aver trovato davvero il giocatore d’attacco che gli serviva, oltre ad un giovane dal potenziale ancora tutto da esprimere. Possiamo ritenerlo uno degli acquisti più riusciti degli ultimi anni? Sì, possiamo.