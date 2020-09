“Loro hanno Ibrahimovic, noi no”: con questa dichiarazione netta il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha commentato la sconfitta con cui è cominciato il campionato del Bologna ieri a San Siro. Contro una squadra nettamente più forte, la formazione rossoblù ci ha provato solo in alcuni sprazzi di gara senza riuscire a segnare ma subendo due gol da parte del giocatore svedese.



Se da una parte bisogna ammettere il livello dell’avversario, dall’altro è evidente come il Bologna non sia ancora in condizione ottimale e abbia bisogno di trovare la quadra del cerchio: una difesa in parte nuova da assestare, un attacco che invece produce poco e avrebbe bisogno di un innesto capace di finalizzare con efficacia le occasioni create.



Sempre nel post-partita, Mihajlovic ha parlato del fatto che sarebbe contento dell’arrivo del giovane Supryaga dalla Dinamo Kiev: in trattativa ormai da mesi con una società che non vorrebbe lasciarlo andare, è ora l’unico obiettivo del Bologna per il reparto avanzato. Se non si dovesse arrivare a chiudere, molto probabilmente il Bologna continuerebbe il suo campionato senza rinforzi davanti.



Tra meno di una settimana sarà il turno del Parma, questa volta al Dall’Ara e con il mercato ancora in corso: Mihajlovic riproporrà la stessa formazione o cambierà qualcosa? A differenza della gara contro il Milan sarà un vero banco di prova per capire la qualità della squadra e gli obiettivi perseguibili quest’anno. Non dimentichiamoci la volontà da parte di Sinisa di ottenere “Il record dei punti”: non sarà facile ma bisogna provarci fin da subito.