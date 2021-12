Se è un sogno, voi non svegliateci. Eppure, no, non è un’utopia: la vittoria contro la Roma e il sesto posto in classifica del Bologna sono il frutto del lavoro meticoloso svolto da Sinisa Mihajlovic in questi mesi con una squadra che lo segue in tutto per tutto e che è più amalgamata che mai.



Sì, i rossoblù possono anche essere stati fortunati ma non si vince una partita solo ed esclusivamente per questo: a partire da Skorupski passando da Medel, fino ad arrivare a Dominguez e al gol decisivo di Svanberg, tutti hanno dato il proprio contributo alla causa regalando la seconda vittoria in tre giorni al Bologna.



Dopo la sconfitta contro il Venezia, la squadra ha saputo reagire e le prestazioni in campo dimostrano una maturità che sotto le Due Torri mancavano da diverso tempo. Questo è finalmente il Bologna di cui essere fieri, una squadra che sa affrontare le intemperie e rialzarsi più forte di prima.



L’unica tegola della serata di ieri è l’infortunio muscolare di Marko Arnautovic di cui devono ancora essere valutati l’entità e i tempi di recupero: la speranza è di esserne privi per poco tempo ma chiunque lo sostituirà lo farà con lo spirito giusto, lo spirito di squadra che sta permettendo al Bologna di scalare la classifica.