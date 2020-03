Campionato fermo ed emergenza Coronavirus che continua in Italia: la situazione migliora ma a passi quasi impercettibili e tutti noi, chiusi in casa, siamo chiamati a fare la nostra parte nella speranza che tutto passi il più in fretta possibile.



E come occupare parte del tempo a disposizione? Beh, vi sarà capitato in questi giorni di rivedere partite, magari emozionandovi pure, in televisione o su Youtube. Vi sarà capitato di ripensare al campionato in corso, di chiedervi che partita si sarebbe giocata oggi, cosa succederà alla stagione e quando potremo tornare ad abbracciarci per un gol.



Di una cosa però siamo certi: il Bologna e la Serie A mancano ai suoi tifosi e non poco. Per questo motivo, nei giorni scorsi, alcuni giocatori rossoblù hanno alzato la cornetta del telefono ed hanno chiamato gli abbonati più anziani per fare loro compagnia e far sentire la presenza della società anche in un momento delicato come questo.



“Cosa sto facendo? I tortellini. E tu?” è la dichiarazione di una “nonna” rossoblù alla quale Orsolini sorridendo risponde “Io le lasagne insieme alla mia ragazza!” a testimonianza di come, in quarantena, le piccole cose siano uguali per tutti.



Alzi la mano chi non si è emozionato! D'altronde, se il calcio è passione, non possiamo farne a meno. Anche quando si manifesta semplicemente come unione tra due persone.