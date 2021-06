I tifosi del Bologna ieri sera non hanno avuto occhi solo per l’Italia ma anche per un giocatore particolare della squadra avversaria, Marko Arnautovic: da oltre un mese si parla della possibilità dell’austriaco di vestire la maglia del Bologna nella prossima stagione e, dopo la prova di ieri con tanto di gol annullato, sono in tanti ad affermare che potrebbe essere davvero l’uomo giusto per la squadra di Sinisa Mihajlovic.



Dotato di buona tecnica ma dal carattere un po’ fumantino (la testimonianza la troviamo anche nell’esultanza di ieri sera dopo il gol), è sicuramente un giocatore capace di far parlare di sé e di attirare l’attenzione. Al Bologna manca ad oggi un giocatore con la sua tenacia ma soprattutto manca un calciatore capace di farsi trovare in area e finalizzare le occasioni da gol create.



Contro l’Italia ieri sera, Arnautovic ha giocato una buona gara per novantasei minuti, mostrando tra l’altro una forma fisica ritrovata e che fa pensare sia ok per tornare nella massima serie: ora, dopo l’eliminazione dagli Europei, l’austriaco potrà riposarsi e cercare di dare un’accelerata per liberarsi dal contratto che lo lega allo Shangai SIPG.



Il Bologna per l’attacco ha sempre puntato sul suo nome ma ora il rischio che qualche altro club possa interessarsi al giocatore si fa sempre più insistente: riuscirà la società rossoblù a strapparlo alla concorrenza? L’austriaco non si sbilancia nelle dichiarazioni ma tutto fa pensare che a breve venga data un’accelerata a questa operazione. Mihajlovic lo aspetta per il ritiro di Pinzolo e il giocatore ha tutto l’interesse di cercare di perdere meno giorni possibili.