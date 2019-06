Sansone, Soriano, Orsolini e Lyanco: sono loro quattro dei giocatori fondamentali grazie ai quali il Bologna ha conquistato la salvezza e sono loro, in questo momento, al centro del mercato rossoblù.



Sì, perché la dirigenza del Bologna ha deciso di ripartire dalle basi di questa squadra prima di buttarsi a capofitto nel mercato alla ricerca di nuovi giocatori. Se Sansone e Soriano sono stati riscattati ufficialmente, è vicino l'accordo con la Juventus per mantenere Orsolini in rossoblù e oltre a questo la dirigenza farà il possibile per far tornare sotto le Due Torri anche il centrale difensivo Lyanco.



Il motivo? Costruire al tecnico Sinisa Mihajlovic - in procinto di firmare un nuovo contratto con il Bologna - una squadra che possa ambire all'Europa, come da sua richiesta espressa prima di trovare l'accordo con Joey Saputo. Le novità però non riguardano solo la squadra perché a Casteldebole è arrivato Walter Sabatini, il quale assumerà il ruolo di supervisore dell'area tecnica di Bologna e Montreal.



Un nome importante, una carriera che parla da sola e soprattutto un uomo che darà una grossa mano al DS Riccardo Bigon anche sul mercato: tutto fa pensare che il Bologna abbia davvero la volontà di cambiare marcia, smettendo di soffrire rischiando la retrocessione e godendosi un calcio divertente e frizzantino. L'estate è appena cominciata ma l'impressione è che i rossoblù si faranno trovare pronti.