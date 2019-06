Come si apprende dalle colonne del Resto del Carlino, il patron del Bologna Joey Saputo ha deciso di mettere mano al portafoglio ed investire pesantemente nel prossimo mercato del Bologna. Dopo un’annata alquanto turbolenta, il manager canadese non vuole più correre rischi ed è pronto a sborsare ben 50 milioni di euro per rinforzare la rosa. Mihajlovic ne sarà sicuramente felice.