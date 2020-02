Come si ci sente un sabato mattina dopo aver battuto, in trasferta, la Roma per 3-2 ed aver agguantato il sesto posto in classifica, in piena zona Europa? Chiedetelo ad un tifoso del Bologna, chiedetelo a tutti quei tifosi che da ieri sera non fanno altro che guardare la classifica con un misto di orgoglio ed emozione.



Non sembra vero ed eppure è la realtà: "Avrete una squadra di cui essere fieri" è stata una delle prime promesse del Patron Joey Saputo e dopo qualche anno, ora è davvero così. Il lavoro di Sinisa Mihajlovic sulla panchina dei rossoblù è qualcosa di straordinario, un percorso cominciato un anno fa e che nonostante le difficoltà sta portando i frutti sperati, sta facendo sentire tutti parte di una grande famiglia con l'obiettivo di restituire alla piazza le soddisfazioni che merita.



Ieri tutti ma proprio tutti hanno disputato una grande prova, riuscendo a dominare la Roma nel suo Stadio Olimpico, facendo esplodere di gioia tutti i tifosi del Bologna. Partendo da Orsolini fino ad arrivare a Barrow, arrivato a gennaio e già autore di tre gol (di cui due proprio ieri sera), chiunque ha messo l'anima in campo dimostrando il proprio valore.



Nell'attesa che giochino le altre, guardando la classifica non si può non sperare di riuscire a mantenere la posizione o comunque ambire a fare meglio del decimo posto dello scorso anno. Questa squadra è una sorpresa continua e le tre vittorie consecutive sono la testimonianza di un gruppo che non vuole fermarsi: ad maiora Bologna!