Incredibile ma vero: dopo un avvio che dir travagliato è dir poco, arriva la terza vittoria consecutiva del Bologna che dopo Cagliari e Lecce batte anche il Monza in trasferta per 2-1. Prova corale da parte della squadra di Thiago Motta che dopo il gol subito su rigore da Petagna, non crolla ma si rimbocca le maniche tanto da uscire dallo stadio con il bottino pieno.



Pensando all’inizio del campionato ma anche all’inizio dell’avventura del nuovo allenatore rossoblù, questa reazione assume ancora più valore: infatti, è bastata un po’ di fiducia in più da parte dei ragazzi che il Bologna di Motta si è trasformato risalendo la classifica e posizionandosi ora al dodicesimo posto. Quello che impressiona è una ritrovata solidità difensiva a prescindere dagli interpreti, unita ad un centrocampo sempre più presente e ad un attacco che anche senza Arnautovic riesce comunque a sfangarla lo stesso.



Pensando alla gara di Halloween contro il Monza vanno però spese parole per l’ottima prova di Ferguson e Orsolini: il primo, al suo secondo gol con la maglia del Bologna, sta diventando un valore aggiunto anche per l’attacco mentre il secondo, pur entrando dalla panchina, è stato determinante. E quell’esultanza, quell’urlo di gioia è stata la liberazione dopo tanti mesi senza segnare e probabilmente per lui un nuovo inizio.



“Non è stata una partita semplice, questa è stata una vittoria di squadra” – sono state le parole di Thiago Motta in conferenza stampa – “I ragazzi stanno lavorando alla grande durante la settimana e oggi abbiamo raccolto i frutti di questo impegno”. Insomma, se son rose fioriranno. E se il lavoro e la qualità non mancano, prima o poi pagheranno.