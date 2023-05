È a Bologna da cinque anni e in tutto questo tempo di lui ne sono state dette tante, addirittura che non fosse il portiere giusto per i rossoblù e che non meritasse la Serie A: Lucas Skorupski le critiche se le è fatte scivolare addosso e ha continuato a lavorare fino a diventare fondamentale per la difesa rossoblù.



Il suo problema è sempre stato il fatto di non avere continuità e alternare buone prestazioni ad altre con grosse lacune: si sa che il ruolo del portiere è il più scomodo di tutti, infatti, basta un errore per decretare il risultato finale di una partita. Da qualche mese a questa parte invece, il numero 28 rossoblù è sempre più protagonista in positivo delle prestazioni del Bologna.



Basti pensare alla gara di domenica sera contro la Juventus e terminata 1-1: tre interventi decisivi su Fagioli e Milik ed un rigore parato proprio a quest’ultimo. Se non avesse compiuto queste parate, quale sarebbe stato il risultato finale? “Ho fatto solo il mio lavoro” ha dichiarato lui in tranquillità al termine della gara.



Blindato in porta fino al 2025, ora è giusto dare a Skorupski quello che è di Skorupski: si merita gli applausi per la stagione che sta facendo nella speranza che la concluda con altre prestazioni simili a quella contro i bianconeri. Avere un portiere solido è una garanzia per chiunque, soprattutto quando in attacco fai un po’ più fatica.