Bolognamania: stabili in zona Europa, bisogna pensare a questo

Non sono di certo due pareggi consecutivi a cancellare lo straordinario percorso fatto fino ad ora. Finisce nuovamente a porte inviolate anche la sfida di sabato sera tra, un risultato frutto di una buona prova dei rossoblù che però non sono riusciti a finalizzare le occasioni create nell’arco dei novanta minuti.Una rondine non fa primavera e nemmeno due, questo è certo, va ammesso però che queste due vittorie mancate contro squadre alla portata possono compromettere il sogno: ilè ancora adalla(che deve finire di disputare la gara contro l’Udinese di ieri a causa del malore di, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita) ma lunedì prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto tra le due.È inevitabile che l’unico risultato utile per tenere lontana lasia la: la squadra rossoblù, nel corso di questa stagione, si è trovata spesso a disputare le sue partite migliori proprio contro le. Per questo motivo, forse la tensione e l’importanza di questa gara serviranno alper riaccendere questo finale di stagione.Tornando alla gara contro il, la domanda di molti nel corso del match è stata sul perchéabbia deciso di fare solo una sostituzione. Nel post-partita, il tecnico rossoblù ha risposto netto:. E se è vero che ha quasi sempre ragione, è altrettanto vero che forse un po’ di freschezza non avrebbe guastato. In una squadra in cui il valore dei giocatori è simile tra titolari e panchina, quest’ultima può rilevarsi sempre l’arma in più.