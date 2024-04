Due allenatori, Motta e Palladino in rampa di lancio, due proposte di gioco gradevoli, a tratti gradevolissime, obiettivi di classifica differenti ma ugualmente ambiziosi: Bologna-Monza al Dall'Ara è tutto questo. Per i brianzoli, che sono reduci dal ko interno per 2-4 col Napoli, non vincere oggi vorrebbe dire perdere altri punti nella corsa alla Conference League, che comunque non è mai stata un obiettivo; gli emiliani, che nell'ultimo turno hanno pareggiato 0-0 in casa del Frosinone, sono in piena zona Champions e sono pronti a beneficiare del quinto slot per le italiane, ormai sicuro al 98% circa, in caso di rimonta di una tra Roma e Atalanta. Chiaro che il quarto posto avrebbe un valore ancora maggiore.

Squalificato Saelemaekers,vince il ballottaggio con Ndoye per affiancare Ferguson e Orsolini dietro. In panchina Calafiori, c'ècon Lucumì in difesa. Per il Monzaancora preferito a Maldini e Valentin Carboni che partono dalla panchina, tornadopo la squalifica e in avanti confermato Djuric con

: Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. All. Thiago Motta.: Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Carboni A., Bondo, Akpa-Akpro; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino