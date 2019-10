E’ stata una domenica speciale per il Bologna, cominciata alle 9.30 del mattino con il pellegrinaggio dei tifosi di Bologna e Lazio a San Luca per Sinisa Mihajlovic. E lui – che già da tempo chiedeva ai medici di poter partecipare alla gara fra le sue due squadre – è riuscito ad essere presente in campo, sulla sua panchina, pronto a dare le direttive come solo lui sa fare.



E infatti, i rossoblù sono riusciti a dominare per larghi tratti di gara una squadra forte come la Lazio e ad uscire dal campo con il risultato di 2-2 dopo una sfida tanto emozionante quanto divertente. Sugli scudi Krejci e Svanberg: il primo al gol dopo tre anni dall’ultima volta, il secondo chiamato a sostituire Soriano e autore di una prova brillante, determinata e molto attenta.



Non sarà un Bologna perfetto ma questa squadra – composta da un mix di giovani affiancati a giocatori di esperienza – funziona e sa quello che deve fare per combattere contro chiunque. “A volte rischiamo di perdere ma giocando così saranno di più le partite che riusciremo a vincere” ha sottolineato il collaboratore tecnico Emilio De Leo, riportando in toto il pensiero di Sinisa Mihajlovic.



E così, il 110° compleanno del Bologna è stato festeggiato come si deve: una prova di coraggio e di sostanza, una prova di una squadra di cui essere fieri. La prossima sfida sarà contro la Juventus e sicuramente non sarà facile contrastare la prima della classe. Con l’atteggiamento di ieri però, ci si può provare.