Perdere, seppur con onore, è sempre perdere. C'è da ammettere però che vedere in campo una squadra gagliarda, capace di giocare una partita ad alta intensità e di tenere testa ad un avversario come la Roma, tiene in vita la speranza della salvezza nonostante il distacco di tre punti dal quartultimo Empoli.



Nel posticipo odierno contro i giallorossi all'Olimpico, il Bologna esce sconfitto per 2-1 pur avendo dominato il primo tempo ed aver retto lo scontro nel secondo: diverse le occasioni da gol nei primi 45 minuti, sarebbe bastato finalizzarne una per cambiare probabilmente il volto alla sfida.



Il nuovo tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic perde così la sua prima partita dall'inizio della sua avventura sotto le Due Torri ma lo fa in maniera opposta al suo predecessore, senza paura e con aggressività. Provare e rischiare, questi sono i verbi alla base dell'insegnamento dell'allenatore serbo, riflettuti su una squadra che sembra aver messo da parte i propri timori ma non tutti i limiti. Già, perchè alcuni errori difensivi anche oggi sono costati cari alla squadra rossoblù e considerando cosa c'è in palio, viene difficile accettare di perdere partite in questo modo. A due occasioni sbagliate si sono susseguiti due gol frutto di alcune ingenuità del Bologna, come il rigore di Helander su El-Shaaraway.



Se non tutto il male viene per nuocere, la rabbia maturata per una partita che il Bologna avrebbe potuto portare a casa può trasformarsi in cattiveria agonistica in vista della gara contro la Juventus di domenica prossima: sulla carta tutto fa pensare che la partita sia impossibile ma siamo convinti che i rossoblù faranno tutto il necessario per giocarsela dall'inizio alla fine.



E' vero, i tempi si stringono e la salvezza è ancora lontana: giocando in questo modo però, il Bologna può riuscire a costruire il suo fortino nelle gare dei prossimi due mesi in cui le sfide saranno contro dirette concorrenti e squadre di metà classifica. I rossoblù possono ancora sperare di mantenere la categoria? Sì, trascinati da un sempre più determinato Sinisa Mihajlovic.