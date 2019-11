Tifoso del Palmeiras, ma presidente del Brasile. E quindi simpatizzante del Flamengo in vista della finale di Copa Libertadores, che il Mengao giocherà contro il River Plate il 23 novembre, in sfida secca, per la prima volta nella storia della competizione. Jair Bolsonaro, numero 1 del Brasile, parla di Gabigol, attaccante di proprietà dell'Inter ora in prestito al Flamengo. Queste le sue parole riportate da gazzetta.it: "Non c'è maggior soddisfazione per un politico che sentire il calore del popolo. È simile alla sensazione che proveremo quando Gabigol segnerà al River Plate e farà vincere la Copa Libertadores al Flamengo".