Dall'Australia, dove si allena con la formazione di A-League dei Central Coast Mariners, l'ex campione olimpico Usain Bolt ha confessato le sue sensazioni dopo l'esordio nell'amichevole contro una squadra di dilettanti: "Non ho il talento di Messi, mi ispiro all'impegno di Cristiano Ronaldo, di cui sono un grande fan. Sono un grande fan di Cristiano Ronaldo per il suo impegno, sa cosa ci vuole per essere il migliore. Devo prendere esempio da lui perchè non sono Messi che già da ragazzino aveva un enorme talento. Cristiano ha dato tutto per essere il migliore, devo ispirarmi a lui. Lavoro per essere il migliore, questo è il mio obiettivo", riporta l'Ansa.