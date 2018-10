Usain Bolt, l'uomo più veloce al mondo e... uno dei più importanti tifosi dello United. Il giamaicano è intervenuto a microfoni della Gazzetta dello Sport, per parlare della gara di stasera, che vedrà di fronte la 'sua' squadra e la Juve di Cristiano Ronaldo: "Qual è la maggiore follia mai fatta per lo United? Una volta ero all’aeroporto e lo United stava giocando. Mi hanno chiamato al gate perché era cominciato l’imbarco, ma io volevo assolutamente vedere la fine della partita. Penso che quel volo sia decollato con un po’ di ritardo…".



LA PARTITA - «Penso che sarà una grande partita. Sul palcoscenico più importante si sfidano due grandi squadre, con grande storia e orgoglio. La Juventus sta andando alla grande in Serie A, mentre i risultati fin qui non sono stati buoni per lo United. Io però resto fiducioso che tutto si sistemi».



PRONOSTICO - «Il Man Utd gioca in casa, quindi ha un certo vantaggio. Giocare a Old Trafford o in trasferta non è la stessa cosa. Io non vedo una partita con tanti gol, allora diciamo 1-0. Sì, per me finirà 1-0 per lo United».



RONALDO - «Ho tanto rispetto per Cristiano Ronaldo come calciatore, un grande rispetto per quello che ha fatto in campo».