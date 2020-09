Simpatico botta e risposta tra l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic e il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Nei giorni scorsi, il tecnico rossoblù si era espresso in questi termini sul governatore della Regione: "Se non ci fosse stato lui, avremmo continuato a farci il tifo da soli, di sicuro è stato molto coraggioso. Da come ha agito, non sembra nemmeno uno di sinistra". In occasione delle ultime elezioni regionali, è giusto ricordare come Mihajlovic avesse sponsorizzato la candidatura dell'esponente leghista Lucia Bergonzoni.



La replica di Bonaccini, scherzosa come quella dell'allenatore, è arrivata a stretto giro di posta: "Sinisa è troppo simpatico. Vedo giocare il suo Bologna molto bene, aperto, non chiude mai e ha giocatori che provengono da tutto il mondo. A dire la verità, non sembra neanche di destra".