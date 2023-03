Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina ed ex giocatore del Milan, è intervenuto a Sky Sport dopo il successo contro i rossoneri: "Stasera abbiamo fatto una prestazione importante, l'avevamo fatta anche nelle settimane scorse ma stasera è arrivato anche il risultato che cercavamo. Abbiamo fatto tutti una grande prestazione, la squadra è in salute e dobbiamo continuare così".



CONSAPEVOLEZZA - "Prepariamo la partita cercando di mettere in difficoltà l'avversario. In Europa si gioca in modo diverso, in Italia c'è più tattica e abbiamo trovato più difficoltà. Ultimamente le prestazioni ci sono state e questo dà fiducia per il finale di stagione".



RUOLO PIU' AVANZATO - "Dieci metri più avanti cambia poco, c'è sempre da correre tanto e soprattutto in queste partite".



COSA ACCADE NEL SUO CUORE QUANDO AFFRONTA IL MILAN - "Sono molto teso. Ho giocato 6 anni al Milan e ho vissuto delle emozioni incredibili giocando a San Siro. I tifosi sono stati sempre vicini, anche se sono stati anni complicati. Quando sono tornato a San Siro con la Fiorentina, ho vissuto un applauso da pelle d'oca. Ho fatto sempre il massimo, sono stato apprezzato per questo e sono felice".