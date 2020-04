Giacomo Bonaventura è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione. Il centrocampista non rinnoverà il contratto con il Milan e, dopo che il campionato sarà concluso, potrà trasferirsi a parametro zero in altre società.



Interpellato sulla trattativa per il centrocampista dal portale Il Milanista, il direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, ha spiegato che ora la priorità del Torino è quella di finire il campionato: "Bonaventura? Non ho molto da commentare su questa notizia. Ci sono altre priorità al momento. La nostra è quella di finire il campionato”.