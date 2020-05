La Roma nelle ultime ore ha superato il Torino nella corsa per Giacomo Bonaventura: l'offerta di ingaggio superiore e la prospettiva di giocare anche nelle coppe europee hanno avvicinato il centrocampista alla società giallorossa. Urbano Cairo non ha però perso del tutto le speranze di portare il giocatore sotto la Mole.



E' così che il Torino farà ancora un tentativo per cercare di convincere la mezzala a sposare la causa granata. Non potendo raggiungere le stesse cifre di ingaggio proposte dalla Roma, il piano del presidente granata e del direttore sportivo Davide Vagnati si basa sulle maggiori possibilità che Bonaventura avrebbe di giocare al Torino, dove sarebbe un titolare quasi inamovibile e potrebbe tornare in corsa anche per un posto in Nazionale in vista dell'Europeo.