Al termine della stagione, Giacomo Bonaventura lascerà il Milan. La dirigenza ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno e il giocatore sta già cercando una nuova sistemazione. Tra le squadre che pensano a Jack c'è anche l'Atalanta e un dettaglio su tutti è balzato agli occhi dei tifosi, milanisti e non solo. Bonaventura segue il club bergamasco (e altri quattro profili, tutti dell'Adidas) su Instagram e non il Milan. Un indizio social in chiave futuro? Il giocatore vorrebbe tornare a giocare a Zingonia e ha chiesto tempo al Torino, tra le società interessate al suo ingaggio.