Il direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, sta guardando con molto interesse la situazione contratti in casa Milan. Tra i giocatori seguiti dal dirigente granata ci sono infatti due centrocampisti che potrebbero liberarsi a parametro zero a fine campionato: Giacomo Bonaventura e Lucas Biglia.



Per il primo il Torino ha rotto gli indugi e ha già avviato le trattative, per il secondo invece Bava sta tentennando maggiormente: i problemi fisici avuti negli ultimi anni dal centrocampista argentino stanno facendo riflettere il direttore sportivo sul da farsi con l'operazione.