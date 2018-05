Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della finale di Coppa Italia: "Abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti. Siamo calati dopo il primo gol e la gara si è messa su un binario difficile. Dovevamo fare meglio dopo il primo gol. Questa squadra ha fatto un grande cammino in Coppa Italia. Ce l’abbiamo messa tutta, ma la differenza di qualità tra le due squadre si è vista. La Juve lotta da anni in campionato e Champions, la nostra è una squadra nata quest’anno. Donnarumma? Ha fatto qualche errore come tutti. Di portieri che non sbagliano non ne ho mai visti. Ora abbiamo due gare fondamentali in campionato. Ci giochiamo tanto, dobbiamo subito cancellare la partita di stasera".