E' stata una delle suepiù iconiche, quella che nella prima metà degli anni Ottanta lottava (e spesso vinceva) per lo scudetto, ma che anche in campo internazionale alimentava la propria grandezza, con la vittoria della Coppa dei Campioni e della Coppa Intercontinentale del 1985 e la Coppa delle Coppe del 1984. In quella squadra, giocava per esempio un attaccante che, in coppia con Michel Platini, si accendeva proprio nelle notti europee:. Incredibilmente energico, soprattutto: quando ci parlavi, aveva sempre qualcosa da dirti, qualche suggerimento da darti, con pensieri a cui non avevi pensato", dice l'attuale presidente della Federcalcio polacca a Repubblica. ". “Forza, che questa partita vale tot”, ti diceva, perché all’epoca i premi erano il sessanta per cento della retribuzione, lo stipendio solo il quaranta. Oggi è il novanta novantacinque per cento", aggiunge Boniek.Della Juve dell'epoca faceva parte anchesempre interpellato da Repubblica: "Mi guardò e come prima cosa mi chiese: ma è vero che lei è comunista? Lo conobbi per la prima volta nel dicembre del 1984.: l’offerta era più conveniente di quella della Roma. Certo, il presidente Dino Viola, altra persona eccezionale, non la prese benissimo. Sapeva anche essere duro, aveva tanta grinta e soprattutto la vittoria nel sangue.".A completare un inedito tridente è, punto di forza in bianconero e campione del mondo nel 1982 con la Nazionale. Questo il suo ricordo a Il Corriere della Sera: "Da ex grande calciatore è sempre stato vicino allo spirito dello spogliatoio. Il suo segreto? La competenza: aveva giocato più di quattrocento partite ad alto livello, sapeva riconoscere le qualità di un calciatore e anche quella dei propri collaboratori più stretti. Sbagliava pochissimi acquisti.. La frase «vincere non è importante, è l’unica cosa che conta» a volte viene considerata poco sportiva... Chi la intende in questo modo, non capisce e non sa come era fatto Boniperti. La sconfitta per lui era un fallimento. E questo modo di pensare l0 trasmetteva a tutti i calciatori".