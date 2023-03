Zbigniew Boniek, ex attaccante e dirigente polacco, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della gara tra Roma e Juventus, con le maglie delle quali ha giocato in carriera. Ecco alcune delle sue parole, con un passaggio interessante sulla revoca della sua stella all'interno dell'Allianz Stadium:



"Tiferò Roma. Perché è stata la mia ultima squadra. E quando mi sono ritirato, invece di tornare in Polonia, ho preferito rimanere in città a vivere. È normale legarsi a un posto più che a un altro. Ma ho tanti amici anche dall’altra parte. Chi mi cataloga come antijuventino non mi conosce".



LA STELLA REVOCATA - "Bisognerebbe chiedere ad Andrea Agnelli. Siccome alcuni gruppi della curva si lamentavano di alcune interviste, Agnelli ha preferito accontentarli e assegnare la stella a Edgar Davids che alla Juventus aveva preso una squalifica per doping... Non serbo rancore ma quando l’ho incontrato nelle riunioni Uefa, prima del casino della Superlega, gli ho detto ciò che penso: 'Andrea, ti sei venduto agli ultras'".